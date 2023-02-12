Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры бизнес-класса в Москве

Стоимость самой дорогой квартиры бизнес-класса в Москве на первичном рынке жилья составляет 232,4 миллиона рублей. Сумму раскрыли «Известиям» аналитики компании «БОН ТОН».

«Самый дорогой лот площадью 261,7 квадратного метра находится в Хорошево-Мневниках. Это пентхаус стоимостью 232,4 миллиона рублей», — сообщили аналитики.

Самый недорогой лот бизнес-класса расположен в районе Печатники. Это студия площадью 17 квадратных метров и стоимостью 6,8 миллиона рублей.

Специалисты уточнили, что 75,7 процента предложений на рынке в указанном сегменте приходится на трехкомнатные (32,6), четырехкомнатные (25,3) и двухкомнатные (17,8) квартиры евроформата.

Средняя площадь предложения за год снизилась на 3,6 процента и составила 66,8 квадратного метра — 70,9 «квадратов» для «трешки», 45,6 квадратного метра для «двушки» и 100,1 квадратного метра для четырехкомнатной квартиры. Средняя стоимость квартиры бизнес-класса выросла на 3,3 процента, до 29,1 миллиона рублей.

Ранее специалисты определили среднюю стоимость квартир в Москве. Относительно января 2022 года она выросла на 7,3 процента, до 12,5 миллиона рублей.