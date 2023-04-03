Названа стоимость картины Марка Шагала на аукционе в Москве

В апреле 2023 года на аукционе «Первые имена» в Москве выставят на продажу картину известного художника Марка Шагала «Воскрешение». Стоимость полотна «Мосленте» назвали в пресс-службе портала ARTinvestment.RU, который и представит этот и другие шедевры классического искусства XIX и ХХ веков на торгах.

«На стартующем в столице 10 апреля аукционе редкую работу Шагала 1948 года выставят на аукционе в Москве за два миллиона долларов», — рассказали в пресс-службе. Речь идет о предварительном варианте масштабного полотна, которое сегодня украшает Центр Жоржа Помпиду в Париже.

Помимо картины Шагала, на аукционе будут выставлены работы и других знаменитых художников — Ивана Айвазовского, Виктора Васнецова, Исаака Левитана, Алексея Саврасова, Василия Сурикова, Ильи Репина, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина.

Ранее пиджак Владимира Жириновского выставили на аукцион за сотни тысяч рублей.