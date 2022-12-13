Раскрыта стоимость подорожавшего хита новогоднего меню

Стоимость подорожавшего хита новогоднего меню — крабового салата — за последний год выросла на 10 процентов. Цены на ингредиенты для популярного праздничного блюда раскрыли в RT.

Для расчета аналитики взяли цены на продукты, необходимые для приготовления салата, в нужных пропорциях: крабовые палочки (122 рубля), яйца (34 рубля за четыре штуки), огурец (39,5 рубля), банка консервированной кукурузы (75 рублей), 100 граммов майонеза (19,2 рубля) и чайная ложка соли (32 копейки). Для исследования были изучены более 43 миллиардов кассовых чеков. Итоговая стоимость крабового салата составила 290,02 рубля.

Ранее стало известно о снижении стоимости части ингредиентов для салата оливье. Это случилось из-за падения цен на овощи, уточнили в Руспродсоюзе.