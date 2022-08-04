Раскрыта стоимость квартир в знаменитом доме в центре Москвы

Стоимость квартир в знаменитом Доме купцов Грибовых на улице Чаплыгина, известном как Дом с «Табакеркой», раскрыл в разговоре с «Мослентой» столичный риелтор Евгений Коноплев. По его словам, спрос на квартиры в подобных зданиях будет всегда.

«Понимающие москвичи очень ценят расположение дома. К тому же у любого дома в окрестностях Чистых прудов есть богатая история и памятные доски на фасадах. Квартиры здесь ценны сами по себе», — пояснил специалист.

Коноплев отметил, что театр Олега Табакова, расположенный в здании, не оказывает влияния на цену жилья. При этом недвижимость в таком месте предназначена для покупателей, ценящих историчность больше современного дизайна.

«Сейчас в пристроенном к дому в 1927 году левом крыле, которое известно, как кооператив "Научные работники", выставлена на продажу квартира за 75 миллионов рублей. И есть предложение по аренде за 200 тысяч рублей в месяц. То, что в доме находится "Табакерка", в этих объявлениях даже не указывают», — сообщил риелтор.

Разброс цен от 500 тысяч до миллиона рублей за квадратный метр связан с деревянными перекрытиями и возрастом дома, пояснил эксперт. Для многих покупка квартиры в подобном здании — рискованная инвестиция.

Ранее Коноплев оценил примерную стоимость квартир в «Немецкой слободе» на западе столицы. По его мнению, из-за деревянных перекрытий цена квадратного метра в сталинских трехэтажках вряд ли превысит 300 тысяч рублей.