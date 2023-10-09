Москвичей возмутили цены на квартиры в «доме эскортниц»

Столичный «дом-расческу» на Хорошевском шоссе, 12с1, раскритиковали и назвали «убогим человейником» жители столицы. Дискуссия разгорелась в комментариях к публикации в группе «МОСКВА МОЯ» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Один из первых образцов элитного жилья Москвы. В "расческе" — 1947 квартир со свободной планировкой площадью от 35 до 145 квадратных метров. Что же пошло не так? Почему сегодня этот дом часто называют домом эскортниц?» — подписали снимок администраторы сообщества.

Жители Москвы не увидели «элитности» в этом строении, несмотря на то, что стоимость двухкомнатной квартиры в доме составляет около 30 миллионов рублей.

«С каких пор убогий человейник стал элитным?», «Какая элита, такие и элитки», «По расселению давали там квартиры. До элиты далеко, но квартиры дорогие и многие их сдают. Снимают разные люди, вот и название появилось», «Это дом для эскорта, которому задерживают зарплату», — прокомментировали юзеры.

Ранее были определены причины появления доходных домов в современной Москве.