Названы основные причины роста цен на квартиры в Москве

Основные причины постоянного роста цен на квартиры в Москве «Мосленте» назвал частный риелтор Евгений Коноплев. По его словам, в последнее время на изменение стоимости недвижимости повлияла инфляция, пандемия и использование счетов эcкроу.

«Статистически в последние годы рос доход населения, свой вклад внесла инфляция, к тому же любое нововведение на рынке недвижимости приводит к удорожанию. В общем, естественное положение дел таково: недвижимость дешеветь не может, она только дорожает», — рассказал специалист.

Кроме того, в пандемию люди стали намного выше ценить собственную недвижимость, а это вызвало повышение спроса и как следствие — рост цен на жилье, продолжил собеседник издания.

Фактор, который также повлиял на рост цен — переход на счета эcкроу при покупке квартир в новостройках. Работать по этой системе безопаснее для людей: средства дольщика замораживаются до сдачи дома в эксплуатацию и получения квартиры. Если же застройщик за время возведения дома обанкротится, покупатели деньги не потеряют. При этом банк кредитует стройку под повышенный процент.

«Но при таком положении дел застройщики просто переложили возросшие расходы на покупателей. И цены на квартиры в новостройках за последние два года выросли почти на треть. Такой стала цена безопасности дольщиков», — пояснил Коноплев.

Ранее риелтор перечислил правила выбора квартиры. Он посоветовал продавцам и покупателям прибегать к некоторым хитростям.