Названа стоимость услуг столичных риэлторов

Стоимость услуг столичных риэлторов назвал «Мосленте» частный риэлтор Евгений Коноплев.

«В Москве принято за правило, что риэлтор запрашивает за свои услуги от трех процентов от стоимости продаваемой или покупаемой квартиры. Этот показатель сложился исторически и, учитывая объем работы и риски, адекватен ситуации. Комиссию своему риэлтору у нас платит как продавец, так и покупатель. Грубо говоря, каждый специалист получает свои три процента от сделки», — сказал специалист.

Однако на рынке элитной недвижимости в столице действует система, похожая на американскую. Так, в США, когда собственник нанимает риэлтора для продажи своего жилья, он закладывает для него шесть процентов от стоимости. При этом агент по недвижимости покупателя работает со своим клиентом бесплатно. После совершения сделки два специалиста в равных долях делят комиссию между собой. В этой связи в Москве владельцы квартир стоимостью около 70-80 миллионов рублей тратят по той же схеме шесть процентов.

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