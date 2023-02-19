Раскрыта стоимость квартиры в 800 метрах от Красной площади

Стоимость квартиры в здании Саввинского подворья в 800 метрах от Красной площади, раскрыли авторы группы «Москва.Детали» в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). По их данным, пятикомнатная квартира в этом доме площадью в 160 квадратных метров оценивается в 98 миллионов рублей.

«Путь сюда: с Тверской — в арку дома №6, потом направо, в первую арку уже подворья, из нее — в первый красивый двор, из него — если повезет и будет открыта калитка — во второй красивый двор», — объяснили администраторы группы.

В публикации подчеркнули, что еще в 1939 году при расширении Тверской улицы здание было передвинуто на вторую линию улицы, за новый дом.

Одна из подписчиц сообщества в комментариях рассказала, что у семьи ее знакомого была квартира в этом доме и после развода было принято решение продать жилье. За недвижимость здесь бывшим собственникам предложили три однокомнатные квартиры и одну двухкомнатную в Леонтьевском переулке. Семью такой обмен полностью устроил.

Ранее стало известно, что стоимость самой дорогой квартиры бизнес-класса в Москве на первичном рынке жилья составляет 232,4 миллиона рублей.