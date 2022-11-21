Стоимость огурцов в столичном магазине развеселила россиян

Россиян развеселила стоимость огурцов в одном из столичных магазинов. Фото ценника в магазине на улице Чистова опубликовали в группе «Подсмотрено в Москве | Московские новости» во «ВКонтакте». На снимке видно, что 450 граммов короткоплодных огурцов, упакованных в пластик, стоят 999 рублей

«Видимо, внутри икра», «Это для богатых, чтобы не чувствовали себя бедными», — пошутили комментаторы по поводу дороговизны огурцов.

Некоторые попытались найти объяснение такой стоимости. Пользователи предположили, что это могла быть ошибка системы, печатающей этикетки. Кто-то отметил, что фото могло быть сделано в магазине продовольственной сети премиум-класса.

Ранее россиян предупредили о подорожании ряда продуктов к Новому году. К примеру, ожидается повышение цен на свежие фрукты и овощи, особенно импортные.