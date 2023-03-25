15:55, 25 марта 2023
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Раскрыта средняя стоимость поездки на такси в Москве
Средняя стоимость поездки на такси в Москве составила 363 рубля.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Среднюю стоимость поездки на такси в Москве раскрыл ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». Выяснилось, что средний чек на поездку у жителей столицы составляет 363 рубля.
363
рубля
стоит поездка на такси в Москве
Отмечается, что передвижение по городу на такси прошедшей зимой стало обходиться москвичам на 17 процентов дороже по сравнению с годом ранее. В 2022 году цена на такси варьировалась около 311 рублей.
Ранее было вычислено среднее время подачи такси в Москве. Оно составило четыре минуты.