Раскрыта средняя стоимость поездки на такси в Москве

Отмечается, что передвижение по городу на такси прошедшей зимой стало обходиться москвичам на 17 процентов дороже по сравнению с годом ранее. В 2022 году цена на такси варьировалась около 311 рублей.

Ранее было вычислено среднее время подачи такси в Москве. Оно составило четыре минуты.