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15:55, 25 марта 2023
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Раскрыта средняя стоимость поездки на такси в Москве

Средняя стоимость поездки на такси в Москве составила 363 рубля.

Раскрыта средняя стоимость поездки на такси в Москве
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Среднюю стоимость поездки на такси в Москве раскрыл ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». Выяснилось, что средний чек на поездку у жителей столицы составляет 363 рубля.

363
рубля

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Отмечается, что передвижение по городу на такси прошедшей зимой стало обходиться москвичам на 17 процентов дороже по сравнению с годом ранее. В 2022 году цена на такси варьировалась около 311 рублей.

Ранее было вычислено среднее время подачи такси в Москве. Оно составило четыре минуты.

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