Вычислено среднее время подачи такси в Москве

Выявлено среднее время подачи такси в Москве. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По данным градоначальника, в среднем горожане ожидают машину, заказанную через агрегаторы сервисов, четыре минуты. Отмечается, что ежедневно в городе курсируют около 157 тысяч автомобилей такси. Они перевозят порядка 1,6 миллиона жителей столицы.

Сумма, которая направлена городом на обновление автопарка такси в текущем 2023 году, составляет 225 миллионов рублей, отметил Собянин.

Ранее был определен средний заработок таксистов в России. Ежемесячно они выручают примерно 60 тысяч рублей.