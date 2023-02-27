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15:08, 27 февраля 2023
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Раскрыт процент соблюдающих Великий пост москвичей

Раскрыт процент соблюдающих Великий пост москвичей
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Только 16 процентов москвичей собираются соблюдать Великий пост со всеми ограничениями. Отношение к религиозным предписаниям жители столицы раскрыли в опросе «Мосленты».

Больше всего москвичей сообщили об отказе урезать свой рацион питания: 43 процента респондентов проголосовали за вариант «как ел, так и буду есть». 41 процент респондентов отметили, что планируют ограничить себя в чем-то, но не станут держать строгий пост.

43
процента

москвичей не соблюдают Великий пост

Великий пост в 2023 году продлится с 27 февраля по 15 апреля включительно. В семинедельный период перед Пасхой православные христиане воздерживаются от употребления в пищу мяса, яиц, молочной продукции и кондитерских изделий.

Ранее нутрициолог Екатерина Новикова раскрыла пять правил перехода на непривычный рацион в Великий пост. Она настоятельно рекомендовала не ограничивать порции еды и не ходить голодным.

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