Раскрыт процент соблюдающих Великий пост москвичей
Только 16 процентов москвичей собираются соблюдать Великий пост со всеми ограничениями. Отношение к религиозным предписаниям жители столицы раскрыли в опросе «Мосленты».
Больше всего москвичей сообщили об отказе урезать свой рацион питания: 43 процента респондентов проголосовали за вариант «как ел, так и буду есть». 41 процент респондентов отметили, что планируют ограничить себя в чем-то, но не станут держать строгий пост.
москвичей не соблюдают Великий пост
Великий пост в 2023 году продлится с 27 февраля по 15 апреля включительно. В семинедельный период перед Пасхой православные христиане воздерживаются от употребления в пищу мяса, яиц, молочной продукции и кондитерских изделий.
Ранее нутрициолог Екатерина Новикова раскрыла пять правил перехода на непривычный рацион в Великий пост. Она настоятельно рекомендовала не ограничивать порции еды и не ходить голодным.