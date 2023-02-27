Раскрыт процент соблюдающих Великий пост москвичей

Только 16 процентов москвичей собираются соблюдать Великий пост со всеми ограничениями. Отношение к религиозным предписаниям жители столицы раскрыли в опросе «Мосленты».

Больше всего москвичей сообщили об отказе урезать свой рацион питания: 43 процента респондентов проголосовали за вариант «как ел, так и буду есть». 41 процент респондентов отметили, что планируют ограничить себя в чем-то, но не станут держать строгий пост.