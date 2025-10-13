Стоимость проезда по МСД проиндексировали

С понедельника, 13 октября, на Московском скоростном диаметре начинает действовать новый тариф. Теперь стоимость проезда по одному участку будет составлять 10 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент транспорта.

«С 13 октября 2025 года на 3 рубля (с 7 до 10 рублей за участок) будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00», — говорится в материале. Уточняется, что 70 процентов времени суток в будни проезд будет бесплатным. Кроме того, платить не придется в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда останется прежней — 950 рублей.

Отмечается, что платным проезд считается только в том случае, если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время, поэтому проезд будет бесплатным, если автомобиль заехал в 06:55, а выехал в 07:30, или же заехал в 10:55, а выехал в 11:30.

В сентябре мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в Москве началось строительство дополнительного участка МСД по улице Каспийской до улицы Севанской.