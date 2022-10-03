Названа стоимость самых дорогих квартир в Москве

Стоимость элитных квартир в новостройках в центре Москвы назвали аналитики Skolkovo Realty, пишет «Российская газета».

По имеющейся информации, самая дорогая квартира в столице сейчас продается за 2,1 миллиарда рублей. Площадь жилья составляет 417 квадратных метров. Ожидается, что дом будет сдан в эксплуатацию во втором квартале 2024 года.

Наиболее дорогая квартира площадью в 432 квадратных метра в уже сданной новостройке оценивается в 1,7 миллиарда рублей, она находится на Малой Бронной.

Ранее была названа стоимость самого дорогого арендного жилья в Подмосковье.