Москвичи обсудили стоимость телевизоров в СССР

Цены на цветные советские телевизоры обсудили россияне в группе «Москва — воспоминания Детства» социальной сети «ВКонтакте». Фолловеры вспомнили, что эти устройства стоили более 600 рублей.

По словам одного из пользователей сети, черно-белый телевизор «Рекорд» стоил в 1980-х годах около 150 рублей. Цветные устройства продавались по цене от 600 до 800 рублей в зависимости от марки.

«670 рублей стоил телевизор "Рубин-714"», «У нас был "Электрон-714". Я думаю, он около 700 рублей стоил», «На свою зарплату, плюс отпускные и премию купил в 88-м году "Радугу 61ТЦ-304Д" за 720 рублей», — рассказали москвичи.

Ранее москвичи вспомнили ассортимент элитных советских магазинов.