В ближнем Подмосковье подскочила стоимость жилья

Стоимость жилья в новостройках ближайшего Подмосковья за год подскочила более чем на десять процентов, сообщили «Известиям» аналитики группы компании Ikon Development.

«Первичные квартиры на территории ближайших областных локаций стали дороже в среднем на 15 процентов», — говорится в сообщении. При этом только Долгопрудный и Котельники, которые суммарно содержат всего 3,5 процента в рамках взятой выборки, не дотянули до роста в десять процентов.

Стоимость вторичной и первичной недвижимости в Москве подорожала лишь на пять процентов, отметили эксперты.

Ранее эксперты рассказали, что Москва оказалась на последнем месте в рейтинге крупных городов по росту цен на жилье.