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22:44, 31 января 2023
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В ближнем Подмосковье подскочила стоимость жилья

В ближнем Подмосковье подскочила стоимость жилья
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Стоимость жилья в новостройках ближайшего Подмосковья за год подскочила более чем на десять процентов, сообщили «Известиям» аналитики группы компании Ikon Development.

«Первичные квартиры на территории ближайших областных локаций стали дороже в среднем на 15 процентов», — говорится в сообщении. При этом только Долгопрудный и Котельники, которые суммарно содержат всего 3,5 процента в рамках взятой выборки, не дотянули до роста в десять процентов.

Стоимость вторичной и первичной недвижимости в Москве подорожала лишь на пять процентов, отметили эксперты.

Ранее эксперты рассказали, что Москва оказалась на последнем месте в рейтинге крупных городов по росту цен на жилье.

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