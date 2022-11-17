Столичные бизнесмены получили поддержку в размере трех миллиардов рублей

Поддержку в размере трех миллиардов рублей получили представители малого и среднего бизнеса в Москве. Как сообщили на сайте мэра столицы, благодаря этому предприниматели могут решить проблему нехватки собственного залога при кредитовании.

«Это одна из наиболее эффективных мер финансовой поддержки, которая уже позволила привлечь столичным предпринимателям с января 2022 года более 40 миллиардов рублей, что на 55 процентов больше аналогичного периода прошлого года», — сказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Программа позволяет получить компаниям доступ к кредитам. Часто даже у успешных предприятий с положительной финансовой деятельностью, устойчивым экономическим положением и хорошей деловой репутацией бывает недостаточно собственного залога, поэтому банки, как правило, отказывают им в выдаче необеспеченного кредита. Поручительство фонда решает эту проблему и позволяет таким заемщикам получить кредит.

Отмечается, что поручительство покрывает до половины кредита, но не свыше пяти миллионов рублей. Соответствующий договор заключается автоматически за 15 минут после поступления кредитной заявки из банка. В настоящий момент программа работает в СБЕРе, но вскоре можно будет заключать сделки и с другими банками.

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