Составлен рейтинг средств от сна за рулем

Рейтинг средств для предотвращения сна за рулем опубликовал в своем Telegram-канале столичный Дептранс.

«ЦОДД напоминает: при долгих поездках за рулем ваше внимание снижается. При переутомлении вы можете не заметить знаки или дорожные работы, а еще не поймете, как заснули на несколько секунд. Это называется микросон. После микросна люди думают, что просто потеряли внимание — на самом деле, они спали», — предупреждает ведомство.

Самым действенным средством бодрости за рулем специалисты назвали полноценный сон накануне. Далее расположились энергичная музыка, общение с пассажирами, употребление хрустящей еды (яблок, снеков, орехов и других подобных продуктов) и настройка прохладной температуры в салоне. Завершают рейтинг эффективных средств чай, кофе и кратковременный сон.

Дептранс советует обязательно отдохнуть перед дальней дорогой, заранее проверить исправность автомобиля, запастись едой и водой, просмотреть маршрут, спланировать места отдыха, наметить остановки каждые два-три часа, а на них делать небольшую гимнастику.

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