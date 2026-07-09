Столицу вновь накроют грозы и дожди

В четверг, 9 июля, жителей и гостей столицы ждет новая порция дождей и гроз. Об этом издание m24.ru выяснило из прогноза Гидрометцентра России.

Воздух в Москве прогреется до 20-22 градусов тепла. В городе ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь. В Подмосковье в отдельных районах будет еще более нестабильная погода — значения температуры воздуха будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла, местами ожидается ливень.

Город окажется под влиянием южного ветра, скорость которого составит 6–11 метров в секунду, а в некоторых местах — до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили о суперциклоне и погодных катаклизмах. Так, в выходные на столицу обрушатся аномальные ливни.