11:56, 09 апреля 2023
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Столкновение фуры и легкового авто на МКАД попало на видео
Опубликовано видео аварии легковушки и фуры на МКАД.
Кадр: Telegram-канал «Дептранс Москвы»
Столкновение фуры и легкового авто на МКАД попало на видео, опубликованное в Telegram-канале столичного Дептранса.
ДТП произошло на внешней стороне 67-го километра МКАД после развязки с Волоколамским шоссе. В аварии пострадали три автомобиля, одним из которых была фура, а вторым — легковушка. Информацию о еще одном авто в ведомстве не уточнили.
На кадрах запечатлено, как большегруз движется по второй полосе и под него попадает легковое авто. После столкновения машину развернуло поперек полосы, и фура протащила ее несколько метров, пока полностью не остановилась.
Ранее сообщалось, что пассажирка такси погибла в ДТП с пьяным водителем каршеринга.