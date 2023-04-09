Столкновение фуры и легкового авто на МКАД попало на видео

На кадрах запечатлено, как большегруз движется по второй полосе и под него попадает легковое авто. После столкновения машину развернуло поперек полосы, и фура протащила ее несколько метров, пока полностью не остановилась.

Ранее сообщалось, что пассажирка такси погибла в ДТП с пьяным водителем каршеринга.