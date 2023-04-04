18:21, 04 апреля 2023
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В Москве водитель каршеринга погиб при столкновении с грузовиком
В ДТП с грузовиком на Бесединском шоссе погиб водитель каршеринга.
Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»
В Москве во вторник, 4 апреля, водитель каршеринга погиб при столкновении с грузовиком, сообщает столичная Госавтоинспекция.
ДТП произошло на выезде на Бесединское шоссе. Каршеринг марки Toyota столкнулся с грузовой машиной Isuzu. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.
Как сообщили очевидцы аварии агентству «Москва», в каршеринге также находился один пассажир. Он вышел из машины и ушел. В грузовике, кроме водителя, ехала женщина, ее с травмами госпитализировали.
Ранее ДТП с легковым авто и коммунальным грузовиком-уборщиком попало на видео.