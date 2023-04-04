В Москве водитель каршеринга погиб при столкновении с грузовиком

В Москве во вторник, 4 апреля, водитель каршеринга погиб при столкновении с грузовиком, сообщает столичная Госавтоинспекция.

ДТП произошло на выезде на Бесединское шоссе. Каршеринг марки Toyota столкнулся с грузовой машиной Isuzu. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.

Как сообщили очевидцы аварии агентству «Москва», в каршеринге также находился один пассажир. Он вышел из машины и ушел. В грузовике, кроме водителя, ехала женщина, ее с травмами госпитализировали.

Ранее ДТП с легковым авто и коммунальным грузовиком-уборщиком попало на видео.