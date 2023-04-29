При столкновении автомобиля такси с мотоциклом в центре Москвы умер мужчина

Мужчина умер в ДТП с автомобилем такси и мотоциклом марки Honda в центре Москвы на Космодамианской набережной. По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, ЧП произошло субботу, 29 апреля.

По предварительным данным, при выезде с дворовой территории таксист не предоставил преимущество в движении мотоциклу, совершив столкновение с ним. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. 14-летнего подростка, находившегося на пассажирском сиденье, госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным столичного Дептранса, авария с участием авто такси и мотоцикла произошла в районе дома 36. Движение на дороге не затруднено.

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске КамАз наехал на несколько автомобилей, в результате чего один из них загорелся. Четверо пассажиров, в том числе и двое несовершеннолетних, получили травмы, несовместимые с жизнью.