Подравшихся со спецназом стопхамовцев арестовали

Об инциденте стало известно в пятницу, 24 июня. В сети появилось видео массовой драки у Ярославского шоссе. Как позже рассказал основатель движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов, активисты проводили рейд и увидели, как в районе Ярославского шоссе на тротуаре паркуется автомобиль, грубо нарушая правила.

В тот момент спецназовец из «Грома» предупредил молодых людей о том, что он при исполнении, но активисты продолжали просить у него документы, из-за чего и начался конфликт.