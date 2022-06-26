Подравшихся со спецназом стопхамовцев арестовали
Суд в Москве арестовал троих стопхамовцев, которые ранее подрались с сотрудниками спецподразделения МВД «Гром». Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Кирилл Бунин, Кирилл Котов и Алексей Горбачевский два месяца проведут в СИЗО. Мужчин обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти и хулиганстве.
Об инциденте стало известно в пятницу, 24 июня. В сети появилось видео массовой драки у Ярославского шоссе. Как позже рассказал основатель движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов, активисты проводили рейд и увидели, как в районе Ярославского шоссе на тротуаре паркуется автомобиль, грубо нарушая правила.
В тот момент спецназовец из «Грома» предупредил молодых людей о том, что он при исполнении, но активисты продолжали просить у него документы, из-за чего и начался конфликт.