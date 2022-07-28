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Страшное чучело в капюшоне обнаружили в московском дворе

Страшное чучело в капюшоне обнаружили в московском дворе
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Страшное чучело в капюшоне обнаружили в одном из столичных дворов. Снимок пугала для птиц выложили в Telegram-канал «Новости Москвы».

Дворовая скульптура выполнена в виде одетого в балахон человека с закрытым лицом и тростью в руке. «По ночам оно может пугать не только пернатых», — отметила администрация канала.

Фигура на фото взволновала фолловеров. «Жуть», «В потемках так и сам получишь сердечный приступ», «И днем страшновато выглядит», — написали комментаторы.

Кто-то отнесся с юмором к мистической скульптуре. Один из пользователей в шутку предположил, что вид пугала на ночной улице может излечить от алкоголизма. «Оно вообще многофункционально», — отметили в комментариях.

Ранее в московском дворе заметили пародию на скульптуру «Рабочий и колхозница». Большинство пользователей сети не оценило задумку.

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