Финансовый аналитик рекомендовал «идеальную стратегию» по вкладам на 2023 год

Основные рекомендации по вкладам на 2023 год дал в беседе с «Мослентой» основатель «Клуба инвесторов» и онлайн-школы «Безопасные инвестиции», финансовый аналитик, экономист Василий Маньжов.

«Идеальная стратегия на 2023 год — это дождаться снижения цен на актив, который вас интересует. Например, акции США с текущих уровней могут упасть еще на 25-30 процентов. Российские акции могут упасть на 30-50 процентов, даже недвижимость уже начинает дешеветь. Делать инвестиции стоит только в момент максимального падения активов», — пояснил специалист.

Маньжов порекомендовал новичкам или людям, которые не хотят рисковать, разместить 50 процентов денег на депозите примерно на шесть месяцев, а на оставшиеся 50 процентов купить валюту — лучше юани. По его словам, доходность в этом случае за шесть месяцев будет составлять 12-15 процентов.

Более опытным и готовым к риску инвесторам эксперт советует вложить 50 процентов средств также в юани, а 50 процентов — в облигации со сроком погашения в апреле-мае 2023 года. Примерно в это время специалисты прогнозируют пик кризиса. «Главное сейчас — не покупать акции или долгосрочные облигации», — предупредил финансовый аналитик.

Ранее брокер, специалист по финансовой грамотности и инвестициям в кризисных условиях Данила Ладнюк дал советы по инвестированию в московскую недвижимость.