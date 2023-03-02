На свадебных гуляниях в Подмосковье произошла стрельба

Стрельба произошла на свадебных гуляниях в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ. Один из гостей поздравил молодоженов, дав очередь из автомата Калашникова.

Мужчина принес оружие с собой и выстрелил в воздух на пешеходной улице. В результате инцидента никто не пострадал.

Позднее стрелка задержала полиция. У него изъяли автомат и выписали крупный штраф.

Ранее охранник бара в центре Москвы открыл стрельбу по гостям заведения. В результате пострадали два человека. Полицейские задержали нападавшего и доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.