В стрельбе на западе Москвы был ранен мужчина. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Согласно информации ведомства, в 12:05 в субботу, 23 апреля, в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами возле магазина на Очаковском шоссе. Оперативники незамедлительно выехали на место происшествия.

«Предварительно установлено, что конфликт возник на бытовой почве. В ходе выяснения отношений один из оппонентов произвел выстрел в другого, предположительно, из травматического оружия, после чего скрылся», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что пострадавший был госпитализирован. В настоящий момент сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности, розыск и задержание злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе мужчина открыл стрельбу из окна 19-го этажа. Свои действия он сопровождал выкриками на непонятном языке.