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10:41, 07 декабря 2022
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Стрельба у ночного клуба в центре Москвы попала на видео

Стрельба у ночного клуба в центре Москвы попала на видео
Кадр: Telegram-канал «МВД Медиа»

Закончившийся стрельбой конфликт между посетителями ночного клуба в центре Москвы попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «МВД Медиа».

«Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району при проведении оперативно-разыскных мероприятий на улице Большая Дмитровка задержали 28-летнего москвича, подозреваемого в хулиганстве. У злоумышленника полицейские изъяли травматический пистолет, который в настоящее время направлен на исследование», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, житель столицы, находясь около ночного клуба, вступил в словесную перепалку с компанией молодых людей, после чего произвел выстрел в сторону одного из оппонентов и скрылся. У пострадавшего было диагностировано огнестрельное ранение ноги.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Фигурант отправлен под домашний арест.

Ранее погоня за автомобилем каршеринга со стрельбой попала на видео в Москве.

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