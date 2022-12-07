Стрельба у ночного клуба в центре Москвы попала на видео

По данным ведомства, житель столицы, находясь около ночного клуба, вступил в словесную перепалку с компанией молодых людей, после чего произвел выстрел в сторону одного из оппонентов и скрылся. У пострадавшего было диагностировано огнестрельное ранение ноги.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Фигурант отправлен под домашний арест.

Ранее погоня за автомобилем каршеринга со стрельбой попала на видео в Москве.