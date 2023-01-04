Мужчина устроил стрельбу у заведения в центре Москвы

Мужчина устроил стрельбу у заведения общественного питания в центре столицы. Об этом в среду, 4 января, «Мосленте» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

«4 января в 02:54 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами около заведения общественного питания, расположенном на улице Неверовского. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что между неизвестными произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из участников применил предположительно травматическое оружие. В результате несколько мужчин получили телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ходе оперативных мероприятий сотрудники установили и задержали подозреваемого. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и участников инцидента. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее стрельба у ночного клуба в центре Москвы попала на видео.