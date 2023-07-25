Стрельба в центре Москвы попала на видео

Стрельба на Рочдельской улице в Москве попала на видео, опубликованное в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, у мужчины возникли разногласия с людьми, сидящими в машине без номеров. После словесной перепалки один из пассажиров авто дважды выстрелил в прохожего из травматического пистолета. Автомобиль скрылся с места.