15:57, 25 июля 2023
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Стрельба в центре Москвы попала на видео
Стрельба на Рочдельской улице в Москве попала на видео.
Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ
Стрельба на Рочдельской улице в Москве попала на видео, опубликованное в Telegram-канале столичной прокуратуры.
По данным ведомства, у мужчины возникли разногласия с людьми, сидящими в машине без номеров. После словесной перепалки один из пассажиров авто дважды выстрелил в прохожего из травматического пистолета. Автомобиль скрылся с места.
Пресненская межрайонная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Стрелявшего мужчину и его попутчика ищут.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в драке со стрельбой в московском кафе.