Раскрыты способы поддержать нормальное самочувствие при повышенном стрессе

Способы поддержать нормальное самочувствие при повышенном стрессе, неблагоприятной экологической ситуации и большом количестве рабочих задач в беседе с «Мослентой» раскрыл главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

По словам специалиста, чтобы у организма были силы справляться со стрессами, необходимо в первую очередь поддерживать иммунитет и соблюдать правила здорового образа жизни: полноценно и качественно высыпаться, придерживаться сбалансированного питания, поддерживать физическую активность. Кроме того, необходимо контролировать информационные потоки, стараясь меньше уделять внимания негативной информации.

Врач также посоветовал cбалансированно чередовать нагрузки и отдых. «Для поддержания психоэмоционального здоровья необходимо генерировать положительные эмоции: находить время на общение с близкими, с друзьями, бывать на природе», — продолжил эксперт.

Узнать другие рекомендации москвичи смогут 23 июля в 16:00 на эстраде «Солнечная» парка «Измайловский», где пройдет пятая бесплатная дискуссия лектория «Договариваемся с мозгом в современном мире». На встрече ученые и врачи расскажут о влиянии работы мозга на качество нашей жизни и процессы обучения.

Ранее были названы способы избежать стресса после выхода из отпуска.