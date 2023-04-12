Убийцу фотомодели-блогера приговорили к 15 годам строгого режима

К 15 годам в колонии строго режима приговорил Пресненский районный суд столицы убийцу блогера и фотомодели Гретты Ведлер Дмитрия Коровина, сообщает в среду, 12 апреля, Прокуратура Москвы.

По данным обвинения, подтвержденным в суде, убийца и жерва состояли в любовных отношениях. 24 февраля 2021 года во время ссоры в одной из гостиниц Коровин избил девушку и задушил ее подушкой. Тело он упаковал в чемодан, вывез в Липецк и спрятал в погребе дома родственников.

Кроме того, убийца с помощью сим-карты погибшей снял с ее счета 1,5 миллиона рублей и оформил кредит еще на 700 тысяч. В итоге его осудили по обвинению в убийстве, краже и мошенничестве.

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