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22:33, 09 января 2023
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Москва установила рекорд по строительству жилья

Москва установила рекорд по строительству жилья
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В 2022 году в Москве начали строительство 83 жилых и апартаментных комплексов против 76 в 2021 году (больше на девять процентов). Это стало рекордным показателем за последние четыре года, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум».

«В 2022 году активность застройщиков была очень высокой. Основная причина — отложенное предложение со времен пандемии, когда застройщики приостановили разработку новых проектов из-за неопределенности, связанной с карантином. В 2021 году девелоперы начали выводить на рынок новостройки, тренд продолжился и в 2022-м», — прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости управляющий партнер «Метриум» Надежда Коркка.

Эксперт отметила, что в прошлом году застройщикам было выгодно запускать продажи, чтобы поймать волну инвестиционного спроса. В результате, по ее словам, объем предложения вырос до рекордных величин.

Ранее стало также известно, что Москва вошла в тройку городов России с максимально упавшей стоимостью жилья.

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