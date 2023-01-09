Москва установила рекорд по строительству жилья

В 2022 году в Москве начали строительство 83 жилых и апартаментных комплексов против 76 в 2021 году (больше на девять процентов). Это стало рекордным показателем за последние четыре года, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум».

«В 2022 году активность застройщиков была очень высокой. Основная причина — отложенное предложение со времен пандемии, когда застройщики приостановили разработку новых проектов из-за неопределенности, связанной с карантином. В 2021 году девелоперы начали выводить на рынок новостройки, тренд продолжился и в 2022-м», — прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости управляющий партнер «Метриум» Надежда Коркка.

Эксперт отметила, что в прошлом году застройщикам было выгодно запускать продажи, чтобы поймать волну инвестиционного спроса. В результате, по ее словам, объем предложения вырос до рекордных величин.

Ранее стало также известно, что Москва вошла в тройку городов России с максимально упавшей стоимостью жилья.