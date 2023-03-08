10:45, 08 марта 2023
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Студента ранили бутылкой в глаз в одном из столичных баров
Студента ранили бутылкой в глаз в одном из столичных баров.
Кадр: видео Telegram-канал «112»
Студента первого курса Московского архитектурно-строительного института МАСИ ранили бутылкой в глаз в одном из столичных баров на юго-западе столицы, сообщает Telegram-канал «112».
«Неизвестный метнул пустую бутылку в лицо пострадавшему. У студента проникающие роговичное ранение левого глаза и множественные раны. Полиция проводит проверку», — говорится в сообщении.
По информации источника, инцидент произошел в баре «1980» на Южнобутовской улице. Молодой человек приехал в заведение с друзьями, где они изрядно выпили. Потасовка началась, когда компания собиралась уже уходить.
Ранее массовая драка на цветочном рынке в Москве перед 8 Марта попала на видео.