Студента ранили бутылкой в глаз в одном из столичных баров.

По информации источника, инцидент произошел в баре «1980» на Южнобутовской улице. Молодой человек приехал в заведение с друзьями, где они изрядно выпили. Потасовка началась, когда компания собиралась уже уходить.

Ранее массовая драка на цветочном рынке в Москве перед 8 Марта попала на видео.