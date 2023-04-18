Стюардесса облила ребенка кипятком на борту летевшего из Москвы самолета

Стюардесса облила ребенка кипятком на борту летевшего из Москвы в Хургаду самолета, сообщает Telegram-канал Mash. У трехлетней девочки диагностировали ожоги первой и второй степени.

По информации канала, инцидент произошел в воскресенье, 9 апреля. Во время раздачи питания бортпроводница подошла к семье, разлила кипяток по стаканам и уронила один из них прямо на ребенка, сидевшего в кресле. Горячая вода попала ребенку на ноги.