Стала известна судьба мурала на Саввинской набережной в Москве

Большой портрет нобелевского лауреата по литературе Германа Гессе, изображенный на стене одного из домов на Саввинской набережной в Москве, оказался под угрозой уничтожения. «Мослента» рассказывает историю его создания и дальнейшую судьбу.

Ранее сообщалось, что здание, где расположен известный мурал, подлежит сносу, однако в начале марта текущего года стало известно, что созданная португальским художником Алешандре Фарту работа будет сохранена. Часть фасада сохранят и установят на новом месте в стеклянном коробе.

Портрет появился на фасаде столичного дома в 2008 году. Его выбил и процарапал на штукатурке общежития фабрики «Московский шелк» португальский стрит-арт-художник Фарту. Москвичам понравилось произведение искусства, поэтому художник решил порадовать горожан новой работой — в 2018 году он создал портрет поэта Владимира Маяковского на корпусе Хлебзавода.

Сейчас работы Фарту можно найти в разных городах мира. Это крупные портреты, которые он по два-три дня вырубает на фасаде зданий молотком, сбивая штукатурку до кирпича. Далее мужчина тонирует участки стены красками: обычно кирпичной, кремовой и белой.

Ранее исследователь рассказал об истории московского здания из романа Солженицына.