Сегодня в 00:30
1 мин.

Раскрыта судьба знаменитого памятника конструктивизма в Москве

Город /
Раскрыта судьба знаменитого памятника конструктивизма в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Дом Моссельпрома на углу Калашного и Нижнего Кисловского переулков является одним из самых знаменитых столичных зданий. Данные о том, как складывается судьба памятника конструктивизма и авангарда в наши дни, раскрыла «Мослента» со ссылкой на источник.

Кроме жилых квартир, в Доме Моссельпрома размещается один из факультетов ГИТИСа. На месте бывших складов внизу здания работают магазин цветов и творческая студия для детей и взрослых. В конце 2019 года в полуподвале на месте коммерческого банка открылось культпросветкафе «Нигде кроме», созданное специалистом по отечественному авангарду, художницей Еленой Сарни.

Кроме того, в Дом Моссельпрома водят экскурсии. В здании сохранились старинные выключатели, лестницы, метлахская плитка и металлические логотипы Моссельпрома.

Ранее актриса Екатерина Дар, известная по фильмам «Вратарь галактики» и «Матильда» рассказала о самом творческом, по ее мнению, доме в столице.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.