Раскрыта судьба знаменитого памятника конструктивизма в Москве

Дом Моссельпрома на углу Калашного и Нижнего Кисловского переулков является одним из самых знаменитых столичных зданий. Данные о том, как складывается судьба памятника конструктивизма и авангарда в наши дни, раскрыла «Мослента» со ссылкой на источник.

Кроме жилых квартир, в Доме Моссельпрома размещается один из факультетов ГИТИСа. На месте бывших складов внизу здания работают магазин цветов и творческая студия для детей и взрослых. В конце 2019 года в полуподвале на месте коммерческого банка открылось культпросветкафе «Нигде кроме», созданное специалистом по отечественному авангарду, художницей Еленой Сарни.

Кроме того, в Дом Моссельпрома водят экскурсии. В здании сохранились старинные выключатели, лестницы, метлахская плитка и металлические логотипы Моссельпрома.

Ранее актриса Екатерина Дар, известная по фильмам «Вратарь галактики» и «Матильда» рассказала о самом творческом, по ее мнению, доме в столице.