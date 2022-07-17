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Стало известно о судьбе усадьбы Покровское-Стрешнево

Стало известно о судьбе усадьбы Покровское-Стрешнево
Фото: Александр Поляков / РИА Новости

О судьбе усадьбы Покровское-Стрешнево стало известно «Мосленте». По словам мэра столицы Сергея Собянина, специалисты начали благоустройство природной территории площадью более 200 гектаров.

Покровское-Стрешнево было одним из любимых мест отдыха москвичей в СССР благодаря сосновому лесу и близости Москвы-реки с пляжем. Со временем усадьба пришла в упадок, а в 1992 году в историческом здании произошел пожар.

Московские власти пообещали представить результаты благоустройства Покровского-Стрешнева ко Дню города. Особое внимание специалисты уделят историко-культурной зеленой территории. Экспертами будет воссоздана планировка сада и пейзажного парка. Кроме того, планируется реставрация главного дома усадьбы и оранжереи.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве Центрального округа в 2022 году.

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