Стало известно о судьбе исторических промышленных зданий в Москве

О судьбе исторических промышленных зданий в столице стало известно «Мосленте» из интервью историка архитектуры НИУ ВШЭ, сотрудника Музея Мосэнерго и энергетики Москвы Юлии Шулениной. По ее словам, эти памятники городской архитектуры сейчас переживают второе рождение.

Процессы реконструкции и преобразования промышленных сооружений начались в последние 10 лет, рассказала эксперт. «Это касается как построек эпохи авангарда, так и дореволюционных зданий: Георгиевской электростанции, ГЭС-2. Хочется верить, что такие интересные с архитектурной точки зрения станции, как ТЭЦ-7 и ГРЭС-3 имени Классона также ждет интересное будущее», — отметила Шуленина.

Ранее Шуленина раскрыла подробности строительства первых электростанций в столице. По ее словам, основной прорыв в развитии столичной промышленной архитектуры случился во второй половине XIX века.