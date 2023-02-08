В Москве обнаружили работу «суеверных» строителей

Фотографией обнаруженной в Москве работы «суеверных» строителей поделился Telegram-канал «Кузьминки район М125». На снимке этажи новостройки пронумерованы так: «12», 12+1» и «14».

«Интересное наблюдение соседей в районе — дома по реновации строят суеверные люди. Иначе как объяснить, что нет 13-го этажа?» — задался вопросом автор поста.

Увиденное вызвало ажиотаж в сети. Большинство юзеров отреагировало на публикацию с юмором.