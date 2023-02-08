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21:22, 08 февраля 2023
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В Москве обнаружили работу «суеверных» строителей

В Москве обнаружили работу «суеверных» строителей
Фото: Александр Титкин / Telegram-канал «Кузьминки район М125»

Фотографией обнаруженной в Москве работы «суеверных» строителей поделился Telegram-канал «Кузьминки район М125». На снимке этажи новостройки пронумерованы так: «12», 12+1» и «14».

«Интересное наблюдение соседей в районе — дома по реновации строят суеверные люди. Иначе как объяснить, что нет 13-го этажа?» — задался вопросом автор поста.

Увиденное вызвало ажиотаж в сети. Большинство юзеров отреагировало на публикацию с юмором.

В Москве обнаружили работу «суеверных» строителей

Фото: Александр Титкин / Telegram-канал «Кузьминки район М125»

«Можно было написать "14-1"», «Надеюсь, там нет и 666-й квартиры», «В лифте так же будет?», «Почти как в Японии, только у них четвертого этажа никогда нет», — написали в комментариях подписчики канала.

Одна из участниц дискуссии иронично заметила, что первой в этот дом обязательно нужно пустить кошку.

Ранее в Москве обнаружили дом «из сказки». Он расположен по адресу Соймоновский проезд, 1.

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