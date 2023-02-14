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16:21, 14 февраля 2023
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Сугробы в Москве достигли максимума с начала зимы

Сугробы в Москве достигли максимума с начала зимы
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Сугробы в Москве достигли максимума с начала зимы. Об этом в личном Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Снегопады, прошедшие минувшей ночью на территории столичного региона, привели к прибавке снежного покрова на три-пять сантиметров, и на главной метеостанции столицы — ВДНХ — высота снежного покрова впервые с начала зимы достигла отметки в 35 сантиметров», — написал метеоролог.

По словам Леуса, до прошедшего накануне снегопада максимальное количество осадков выпало с 19 по 20 декабря 2022 года, когда максимальная высота снега оказалась на отметке 34 сантиметров.

В Подмосковье высота сугробов начинается от 15 сантиметров, как в Серпухове, и достигает своего максимума в Черустях — здесь высота снежного покрова увеличилась до 51 сантиметра, что оказалось наибольшим значением с начала зимы.

Ранее москвичам пообещали «повсюду слякоть». Метеоролог добавил, что воздух прогреется до двух градусов тепла.

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