Названа новая сумма материнского капитала

В 2024 году материнский капитал планируют проиндексировать на 5,3 процента до 618,1 тысячи рублей на первенца и до 816,7 тысячи рублей на второго ребенка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Выплату проиндексируют на размер инфляции, прогнозируемый Минэкономразвития. К 2025 году она должна замедлиться до четырех процентов. С учетом этого размер маткапитал в 2025 году поднимется до 642,8 тысячи рублей на первого ребенка и до 849,4 тысячи рублей на второго ребенка, в следующем году его проиндексируют по этой же схеме..

Если семья уже получила маткапитал на первого ребенка в 2023 году, то при рождении второго она получит право на доплату 198,7 тысячи рублей, уточнил источник.

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