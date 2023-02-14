Названа средняя сумма трат москвичей на День всех влюбленных
На День всех влюбленных россияне планируют дарить вторым половинкам цветы, поездки на лимузине и парные фотосессии, сообщили «Мосленте» аналитики сервиса YouDo.com. Спрос на доставку букетов, аренду автомобилей и услуги фотографов за год вырос на 16, 12 и 31 процент соответственно.
Средняя стоимость фотосъемки для влюбленных в Москве стоит 7,3 тысячи рублей. Услуги курьера по доставке цветов в Москве обойдутся в 1,8 тысячи рублей, а романтическая поездка на дорогом авто — 4,5 тысячи рублей.
Приблизительные суммы трат москвичей на праздник оказалась меньше, чем в Санкт-Петербурге, где доставка букета стоит 2,1 тысячи рублей, а аренда лимузина — 5,4 тысячи. Самыми дорогими услуги курьера оказались в Краснодаре (2,2 тысячи рублей). Столица лидирует среди всех городов России только по стоимости фотосессии.
Ранее москвичи рассказали, сколько планируют потратить на подарки на 14 февраля. Выяснилось, что мужчины тратят на презент супруге около 4,3 тысячи рублей, в то время как женщины покупают подарки мужьям примерно за 2,5 тысячи рублей.