Названа средняя сумма трат москвичей на День всех влюбленных

На День всех влюбленных россияне планируют дарить вторым половинкам цветы, поездки на лимузине и парные фотосессии, сообщили «Мосленте» аналитики сервиса YouDo.com. Спрос на доставку букетов, аренду автомобилей и услуги фотографов за год вырос на 16, 12 и 31 процент соответственно.

Средняя стоимость фотосъемки для влюбленных в Москве стоит 7,3 тысячи рублей. Услуги курьера по доставке цветов в Москве обойдутся в 1,8 тысячи рублей, а романтическая поездка на дорогом авто — 4,5 тысячи рублей.