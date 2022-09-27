Названы суммы грантов для поддержки бизнеса в Москве

Как поддерживают власти Москвы локальный бизнес, стало известно «Ленте.ру» от пресс-службы правительства города.

«За грантами и субсидиями с начала этого года обратились более 2700 столичных предпринимателей. Особенно востребованы оказались гранты на открытие точек быстрого питания. Всего поступило более 1797 таких заявок, из них правительство одобрило 382 на общую сумму более 830 миллионов рублей», — такие данные назвали представители пресс-службы.

В правительстве Москвы отметили, что при участии Фонда содействия кредитованию малого бизнеса столицы с начала года было заключено 1002 договора-поручительства на сумму более десяти миллиардов рублей, а финансирование составило 21,9 миллиарда рублей.

Кроме того, в апреле текущего года стартовала программа льготного факторинга для малого и среднего бизнеса. Ей уже воспользовались 267 раз, заключив договора на общую сумму в 16 миллиардов рублей, еще более 397 заявок на сумму более 23 миллиардов рублей было одобрено. Также из 23 тысяч заявок на получение льготных кредитов, в том числе онлайн, выдано более шести тысяч займов на общую сумму более 54 миллиарда рублей.

Всего в сфере малого и среднего бизнеса заняты 3,2 миллиона столичных жителей, а количество компаний выросло за год на пять процентов, до 756 тысяч, отмечает пресс-служба.

Ранее власти Москвы одобрили помощь бизнесу в объеме более 800 миллионов рублей. Предприниматели продолжают вкладывать в городскую экономику все больше, несмотря на то, что бизнесу пришлось за последние годы пережить пандемию, глобальный финансовый кризис и беспрецедентные санкции.