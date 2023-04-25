В театре Пушкина раскрыли сюжет спектакля «Зойкина квартира» по пьесе Булгакова

Сюжет премьерного спектакля «Зойкина квартира» по пьесе писателя Михаила Булгакова раскрыли «Мосленте» в пресс-службе Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. Режиссером постановки выступил художественный руководитель театра Евгений Писарев. Премьера состоится уже в субботу, 13 мая.

«В пьесе заложено большое количество любви, которое мы попытаемся проявить и приумножить в процессе создания спектакля, ведь именно любовь подталкивает героев к совершению тех или иных поступков», — поделился Писарев.

В основу сюжета легло создание в квартире знаменитого публичного дома, замаскированного под ателье. Его открыла молодая женщина Зоя, чтобы заработать и воплотить мечту — уехать с возлюбленным в Париж.

Режиссер поясняет, что смысл пьесы не так прост. Это драматический сюжет о людях, оказавшихся на распутье эпох, об их сложном выборе, о мечтах и надеждах, которые разбиваются о реальность.

Главные роли исполнят актеры Александра Урсуляк, Александр Дмитриев, Александр Кубанин и другие.

Ранее москвичей пригласили на спектакль «Не могу приехать. Цветет миндаль», который посвятили 90-летию поэта Вознесенского.