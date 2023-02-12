Три влюбленные пары поженились ночью в московском метро

В ночь на 12 февраля в московском метро поженились три влюбленные пары. О необычных церемониях бракосочетания сообщил столичный Дептранс.

«Этой ночью три свадебные церемонии прошли на "Маяковской" — одной из самых красивых станций метро. Всего за 2022 год здесь поженились 19 пар. Поздравляем молодоженов и желаем им счастья», — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов. Дептранс отметил, что прошедшие в метро свадьбы стали первыми в 2023 году.

Молодожены узаконили отношения на «Маяковской» в рамках столичной программы «Новые адреса счастья». Всего в Москве доступно около 200 экзотичных локаций для бракосочетания. Подать заявление для выездной церемонии на одной из них можно во Дворцах бракосочетания, а также на портале mos.ru или «Госуслугах».

В 2022 году москвичи побили столетний рекорд по количеству зарегистрированных браков. В столице поженились 100 613 пар.