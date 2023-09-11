Замеченная на юго-востоке Москвы свадебная карета ужаснула горожан

Свадебную карету заметила на улице жительница юго-востока Москвы. Сделанное ей фото доступно в группе «Марьино | М125» в социальной сети «ВКонтакте».

Увиденное ужаснуло горожан. Некоторые сравнили необычный транспорт с катафалком. «Батюшки… Да это же катафалк!», «Ужасный колхоз», «Это разве не для гроба там саркофаг с окошками?» — написали юзеры в комментариях.

Нашлись среди участников дискуссии и приверженцы противоположной точки зрения. «Сходство с катафалком — 1 из 10», «Завидуете? А пофантазировать? Порадуйтесь за людей, это же их праздник!», «Это карета! А за неимением лошадей ее в машину запихнули», «Получается, несколько лошадиных сил все же есть», — заметили они.

Ранее на подмосковной улице заметили электротакси Tesla.