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14:13, 03 февраля 2023
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В Москве раскрыли мошенническую схему с приглашением мужчин на свидание в кафе

В Москве раскрыли мошенническую схему с приглашением мужчин на свидание в кафе
Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Мошенническую схему с приглашением мужчин на свидание в кафе раскрыли в Москве. Полицией задержаны четверо молодых людей и одна девушка, сообщили в «МВД Медиа».

Известно, что девушка приглашала жертв на свидания в заведение на Дмитровском шоссе. Там потерпевшие угощали ее различными блюдами, а при оплате счета узнавали, что стоимость еды и напитков непомерно завышена. После этого владельцы кафе заставляли мужчин оплатить счет, угрожая оружием и физической расправой. У потерпевших отбирали телефоны, предлагали оформить кредит.

Сообщников подозревают в мошенничестве, вымогательстве, грабеже и разбойном нападении. Четверых из них заключили под стражу, один находится под домашним арестом. Возбуждены уголовные дела.

Ранее в Москве раскрыли аналогичную преступную схему. Тогда мужчина пришел на свидание в бар и был вынужден заплатить за лимонад спутницы 35 тысяч рублей.

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