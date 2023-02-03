В Москве раскрыли мошенническую схему с приглашением мужчин на свидание в кафе

Мошенническую схему с приглашением мужчин на свидание в кафе раскрыли в Москве. Полицией задержаны четверо молодых людей и одна девушка, сообщили в «МВД Медиа».

Известно, что девушка приглашала жертв на свидания в заведение на Дмитровском шоссе. Там потерпевшие угощали ее различными блюдами, а при оплате счета узнавали, что стоимость еды и напитков непомерно завышена. После этого владельцы кафе заставляли мужчин оплатить счет, угрожая оружием и физической расправой. У потерпевших отбирали телефоны, предлагали оформить кредит.

Сообщников подозревают в мошенничестве, вымогательстве, грабеже и разбойном нападении. Четверых из них заключили под стражу, один находится под домашним арестом. Возбуждены уголовные дела.

Ранее в Москве раскрыли аналогичную преступную схему. Тогда мужчина пришел на свидание в бар и был вынужден заплатить за лимонад спутницы 35 тысяч рублей.