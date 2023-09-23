Свин Тимофей на выгуле в Москве попал на видео

Увиденное умилило пользователей сети. «Такого встретишь — и утро точно будет добрым», «Прикольно хвостиком машет», «А он милаха», «Малыш», — написали они.

Некоторых юзеров возмутил внешний вид свина. «Мне сначала показалось, что это бегемот по Москве гуляет!», «Лето прошло, можно возвращать форму», «Хрюша из "Спокойной ночи, малыши!" уже не тот», — заметили они.

Ранее гусь на поводке на улице в Москве попал на видео и умилил пользователей сети.