Гуляющая в центре Москвы на поводке свинья попала на видео

Гуляющая в центре столицы на поводке свинья попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Свинья гуляет на Чистых прудах», — уточнил автор ролика, на котором животное темного окраса переходит дорогу по пешеходному переходу. На прогулку необычного питомца на поводке и в шлейке вывел мужчина. Он не спешил и двигался со скоростью свиньи, внимательно наблюдая за ней.