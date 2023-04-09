17:23, 09 апреля 2023
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Гуляющая в центре Москвы на поводке свинья попала на видео
Опубликовано видео прогулки свиньи на поводке по центру Москвы.
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
Гуляющая в центре столицы на поводке свинья попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Свинья гуляет на Чистых прудах», — уточнил автор ролика, на котором животное темного окраса переходит дорогу по пешеходному переходу. На прогулку необычного питомца на поводке и в шлейке вывел мужчина. Он не спешил и двигался со скоростью свиньи, внимательно наблюдая за ней.
«Экзотика», «Теперь свинья — друг человека», «Забавный питомец», «К майским праздникам будет шашлычок», «Домашние питомцы уже не те», «Сало гуляет», «Скорее всего, покупал как минипига», — прокомментировали пользователи мессенджера.
Ранее лиса вывела на прогулку лисят в Москве и попала на видео.